Güvercin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Güvercin'in 7. bölümünde yaşanacaklar

Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Güvercin'in bu haftaki bölüm fragmanında Kenan'ın hayatıyla ilgili çok önemli bir başka gerçeği öğrenmesi şaşırtıcı gelişmeler arasında yer alıyor. İşte, Güvercin'in 7. bölümünde yaşanacaklar...

GÜVERCİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bedir’in ailesi altınların evden çıkmasıyla darmadağın olmuş; Müslüm ve Nefise de evi terk etmiştir. Kasım, yaşadığı vicdan azabıyla Zülüf’e gerçekleri söylemeye kararlıdır. Kenan’sa peşine düştüğü adamdan, bu işin içinde kimin olduğu bilgisini öğrenir ve Zülüf’e bunu söyleyip söylememenin ikileminde kalır. Celil ve Kevsa arasındaki ittifak bunca yıl sonra ilk defa sarsılır. Bedir’in evine gelen güzel bir haberle, son günlerde ilk kez mutluluk rüzgarları esmeye başlar; ancak bu mutluluk çok da uzun sürmeyecektir. Kenan bütün bu açmazların içinde cebelleşirken hayatıyla ilgili çok önemli bir başka gerçeği öğrenecek ve her şeyi sorgulayacak bir aşamaya gelecektir.