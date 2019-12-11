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Televizyon
11.12.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Güvercin dizisiniz yıldızı Almila Ada’nın pek bilinmeyen bir tutkusu ortaya çıktı

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Güvercin dizisiniz yıldızı Almila Ada’nın pek bilinmeyen bir tutkusu ortaya çıktı

Almila Ada’yı Gaziantep’teki setten bir günlüğüne İstanbul’a getiren şey ne?

Oyuncu haftada bir gün olan izin gününde İstanbul’a gelip gidiyor. Gaziantep’teki setinden izinli gününde İstanbul’a gelen Almila Ada soluğu Etiler’de yeni açtığı  ‘Pointe Studio’ adlı bale ve yoga okulunda alıyor. Okulun sahibi ve yöneticisi olan oyuncu Gaziantep’teki dizi çekimlerinden kalan boş gününde İstanbul’da kendi öğrencilerinin derslerine giriyor.

 

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