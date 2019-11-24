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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Güvercin dizisinin Zülüf'ü Almila Ada kimdir?

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Güvercin dizisinin Zülüf'ü Almila Ada kimdir?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güvercin dizisinde başrolde yer alan Almila Ada, dizide 'Zülüf' karakterine hayat veriyor. Almila Ada, birçok dizi projesinde önemli rollerde yer almış bir isim. İşte, Güvercin dizisinin Zülüf'ü Almila Ada hakkında ayrıntılar...

Almila Ada Bayazıtoğlu, 4 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda baleye ilgisi olan Almila Ada uzun süreler boyunca bale eğitimi alan Almila Ada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Londra'da bale eğitimleri tamamaldı. Bir cast direktörü tarafından teşvik edilen Almila Ada oyunculuğa ilk adımı Yenilmezler: Ultron Çağı filminde dünya yıldızı Scarlett Johansson küçüklüğünü canlandıracak bir karaktere ihtiyaç duyulması ile seçmelere katıldı ve kazandı.

Almila Ada, popülerliği oyunculuk sayesinde yakalasa da bale'ye olan ilgisi ve bu yönde yaptıkları ile dikkat çekmektedir. Bale'ye olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Almila Ada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Londra'da bale eğitimlerini tamamladı ve balerin oldu. Oyunculuk serüveni ise bir cast direktörünün teşviki ile başladı. Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğüne hayat verecek bir karakterin aranması ve Almila Ada'nın seçmelere katılması bir oldu. Seçmeleri kazanan Almila Ada daha sonra Türkiye'de Kaderimin Yazıldığı Gün ve Kırgın Çiçekler dizisinde rol aldı.

Almila Ada daha sonra Kanal D ekranında yayınlanan başrollerinde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Adı Efsane dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun kızı rolünde yer aldı. Güzelliği ile dikkat çeken Almila Ada, şimdilerde
Güvercin adlı dizide Zülüf karakterine hayat verecek.

 

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