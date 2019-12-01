Güvercin dizisinin oyuncuları kimler? İşte Güvercinin konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güvercin dizisi bu akşam ikinci bölümüyle diziseverlere buluşuyor. Diziye yeni başlayan pek çok kişi, Güvercin'de rol alan oyuncuların kim olduğunun yanı sıra konusunu da merak ediyor. Peki, Güvercin dizisinde rol alan oyuncular kimler? Güvercin'in konusu ne?
Zülüf ve Kenan'ın aşkının anlatılıdğı Güvercin, konusu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkatleri çekiyor. Dizinin oyuncuları arasında uzun yıllardır sektörde olan tecrübeli isimlerin yanı sıra gelecek vaad eden yeni oyuncular da yer alıyor. İşte, Güvercin dizinin oyuncuları ve konusu hakkında ayrıntılar...
FİLMİN OYUNCULARI
Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Osman Albayrak, Genco Özak, Toprak Sağlam, Eslem Akar, Berke Üsdiken, Gülen Kahraman, Işıl Dayıoğlu, Dilan Telkök, Ayşegül İşsever, İdil Memi, Sabri Memi, Enver Akbaş, Tolga Pancaroğlu ve Gözde Fidan’ın yer aldığı Güvercin’in öyküsü Gaziantep'te geçiyor.
Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Halil Özer kaleme alıyor.
Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu’nun cinayetiyle suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir.
Bedir’in hapisten çıktığı haberi Cibranoğulları’nın Bey Mahallesi’ndeki büyük konağına ateş gibi düşer. Cibranlar’ın küçük oğlu Ökkeş, Bedir’e karşı intikam yeminleri ederken, babası Ahmet’in ölümünden sonra işlerin başına geçip ailenin reisi olan Kenan onu durdurmaya çalışır.
Ancak birbirine düşman bu iki ailenin hiç bilmedikleri bir gerçek vardır. Kavvilerin oğlu Müslüm ile Cibranoğulları’nın kızı Nefise liseden beri birbirlerini sevmektedir. Müslüm ve Nefise ailelerinin evlenmelerine izin vermeyeceklerini düşünerek gizlice kaçınca iki aile yeniden karşı karşıya gelir. Oğlunun ne yaptığından habersiz Bedir, olanları öğrenince ne yapacağını bilemez.
Ökkeş belinde tabancası ve yanına aldığı adamlarla Nefise’yi kaçıran Müslüm’ün peşine düşünce olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Bir tarafta Bedir, diğer tarafta Kenan olayın kan davasına dönüşmesini engellemek için elinden geleni yapmaya çalışır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle