Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu kimdir?
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güvercin dizisinde başrolde yer alan Mehmet Ali Nuroğlu, dizide 'Kenan' karakterine hayat veriyor. Mehmet Ali Nuroğlu uzun yıllardır pek çok dizi projesinde önemli rollerde yer almış bir isim. İşte, Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu hakkında tüm ayrıntılar...
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde dünyaya geldi. Mehmet Ali Nuroğlu, ODTÜ felsefe bölümünde üç yıl eğitim görmesinin ardından burayı bırakarak Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. Daha okul bitmeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı.
Yuvadan Bir Kuş Uçtu (2003)
Çemberimde Gül Oya (2004) - Mehmet
Kırık Kanatlar (2005) - Teğmen Nevzat
Vurgun (2008) - Tayfun
Ayrılık (2009) - Spartak
Ömre Bedel (2009) - Erdem
Uçurum (2012) - Adem
Tatar Ramazan (2013)
Güzel Köylü (2014) - Kaan Yontar
Çanakkale Yüzyıllık Mühür (2016)
Sen Anlat Karadeniz (2018) - Vedat Sayar
ROL ALDIĞI FİLMLER
Cenneti Beklerken (2005) - Şehzade Yakup
Umut Adası (2006) - Çetin
Peri Tozu (2007) - Cem
Zincirbozan (2007) - Mehmet
Başka Semtin Çocukları (2008) - Semih
Nokta (2008) - Ahmet
Sonsuz (2009) - Remzi
Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011) - Bora
Kusursuzlar (2013) - Ferit
Kış Uykusu (2013) - Otel müşterisi Timur
Rüya (2016) - Yaren
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