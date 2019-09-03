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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Güveçte mantarlı tavuk nasıl yapılır?

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Güveçte mantarlı tavuk nasıl yapılır?

Güveçte mantarlı tavuk, güveç yemeklerinin en sevilenlerinden biri. Renkli biberlerle harmanlanan mantarlar, kaşar ve taze kekikle buluşuyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, güveçte mantarlı tavuk nasıl yapılır?

GÜVEÇTE MANTARLI TAVUK

50 gr. badem – soyulmuş
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 – 2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet dolmalık kırmızı biber – iri küp doğranmış
1 adet dolmalık sarı biber – iri küp doğranmış
3 adet sivri biber – iri doğranmış
1 adet soğan – iri yemeklik doğranmış
4 adet kemiksiz tavuk but – kuşbaşı doğranmış
15 – 20 adet kültür mantarı
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
3 adet domates – küp doğranmış
2 diş sarımsak – ince doğranmış
1 su bardağı kaşar peyniri – rende
3 – 4 dal taze kekik

YAPILIŞI:

Bademlerinizi ısınmış tavanıza alın ve hafif kavurun.
Bademleriniz hafif renk alınca kenara alın.
Isınmış tavanızın içerisine yağları ekleyin ve eritin.
Ardından doğradığınız biberleri ekleyin ve soteleyin.
Biberler sotelenirken içerisine soğanları ekleyin ve sotelemeye devam edin.
Soğanlar renk alınca içerisine tavukları ekleyin ve soteleyin.
Tavuklar renk almaya başlayınca mantarı içerisine alın ve sotelemeye devam edin.
Mantarlar sularını salıp, hafif çekerken tuz ve karabiber ilave edin.
Ardından domates ve sarımsağı ekleyip, karıştırın.
Biraz daha tıkırdatın ve ocaktan alın.
Hazırladığınız tavuklu harcı büyük bir güvece ya da porsiyonluk güveçlere paylaştırın.
Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar pişirin.
Taze kekikle süsleyerek sıcak servis yapın.

 

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