Günalp Bey kimdir? Kaledar Günalp Bey rolünü canlandıran Engin Öztürk'ün hayatı

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Dirliş Ertuğrul dizisinide gösterilmeye başlanmasıyla Kaledar Günalp Bey'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kaledar Günalp Bey'in yaşamı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. İşte Kaledar Günalp Bey ve dizide onu canlandıran Engin Öztürk hakkında merak edilen her şey...

KALEDAR GÜNALP BEY KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Selçuklu Devleti dönemini anlatan Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan bir karakter olan Kaledar Günalp Bey, dizide Selçuklu veziri Emir Sadettin Köpek için çalışan hafiyelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yaşadığı devirde oldukça nüfuzlu ve önemli bir devlet adamı olan Sadettin Köpek'in emrinde olan ajanları olması muhtemeldir ancak, tarihi kayıtlarda "Kaledar Günalp Bey" adından bir kişinin olduğu ve o dönemde yaşadığına dair bir kayıt bulunmamıştır. Yani dizide canlandırılan bu karakterin gerçek yaşamda bir karşılığı yoktur. Kaledar Günalp Bey karakterine ise dizide ekranların aranan yüzü Engin Öztürk hayat veriyor.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğu olan Engin Öztürk Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.



2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde "Selim Yaşaran" karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde "Komiser Emre" karakterini canlandırmıştır.



Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde "II. Selim" rolünü üstlenmiştir. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan "Yusuf" rolünü canlandırmış. Sevilen oyuncu son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde "Kaledar Günalp Bey" olarak ekranlarda boy göstermiştir.