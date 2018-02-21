8. Gün ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları ve karakterleri

ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak 8. Gün dizisinin ilk bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İzleyicilerin fragmanın yayınlanması ve dizide rol alacak bazı oyuncuları görmesiyle merakı ikiye katlandı. Peki 8. gün ne zaman başlayacak? Dizide hangi oyuncular yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...

8. GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Burcu Biricik ile Buğra Gülsoy‘un başrolünde yer aldığı yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği aksiyon türündeki dizi 8. Gün'ün yayın tarihi henüz netleşmedi. Senaryosunu Toprak Karaoğlu ile Volkan Sümbül’ün yazdığı dizinin yönetmeni ise Çağrı Lostuvalı. Çekimleri biten dizinin çok yakın zamanda başlayacağı tahmin ediliyor. Dizinin yayın tarihi belli olduğunda detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

8. GÜN'ÜN KONUSU

Yakın zamanda başlayacak dizide, yazılım mühendisi Şehnaz’ın önemli projeler yürüttüğü sırada bir uçak kazası sonucu şüpheli ölümünden sonra kızı Bahar’ın yazılım programının peşindeki adamlar tarafından rehin alınmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Çok yakında atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan "8. Gün" ün kadrosunda Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş gibi önemli oyuncular yer alıyor.

BUĞRA GÜLSOY

Buğra Gülsoy, 22 Şubat 1982 yılında Ankara’da doğdu. Tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Buğra Gülsoy, aynı zamanda kısa film yönetmenliğini üstlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

İlk kez 2008 yapımı Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filminin başrolünde yer alan Buğra Gülsoy, dizinin ardından Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle sinemaya adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’a başrolde eşlik etti. Fatmagül’ün Suçu Ne? Adlı dizide bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırdı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı, ikili sinema filmi Acı Tatlı Ekşi filminde de başrolü paylaştı.

BURCU BİRİCİK (BAHAR)

4 Mayıs 1989 doğumlu oyuncu Burcu Biricik 2014 yılı Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini oynamaktadır. Burcu Biricik aslen Antalyalıdır. Sevilen oyuncu 31 Temmuz 2016 yılında Reklamcı Emre Yetkin ile evlenmiştir.

MUSA UZUNLAR (HAYATİ)

Musa Uzunlar 22 Nisan 1959 Yılında Antalya’da dünyaya gelmiştir. Aslen Niğde-Kemerhisarlıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü okuyarak 1985 yılında mezun olmuş ve Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak göreve başlamıştır. Musa Uzunlar 2015 yılında Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Bahri Umman karakteri ile ses getirmiştir. Pek çok projede yer alan usta oyuncu halen Yeditepe Üniversitesi Ve Haliç Üniversitesi'nde yine eğitmen olarak çalışmaktadır.

CEYDA DÜVENCİ(ŞEHNAZ)

Ceyda Düvenci 16 Nisan 1977 de Bursa da dünyaya geldi. İsmail ve Zümrüt Düvencinin tek çocuğu Ceyda Düvenci 1997 yılında Türkiye Güzellik Yarışmasında 3. olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 1995 senesinde Palavra Aklar dizisi ile gerçekleştirmiştir. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

CEM DAVRAN (AZİZ)

Cem Davran, 3 Mart 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ruhsar, Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerde rol alan Cem Davran, birçok karaktere hayat vermiştir. Hilal Davran ile evli olan Cem Davran'ın bu evliliğinden Ali ve Hürcan isminde 2 oğlu vardır.

HAKAN KURTAŞ

İktisatçı bir anne ve çocuk doktoru bir babanın 3 oğlundan biri olan Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988’de doğdu. Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Hakan Kurtaş, üniversite eğitiminden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizer, müzikle uğraştı. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlandı. Tiyatro'ya orta okulda ilgi duymaya başlayan Hakan Kurtaş, atv'de yayınlanan Ezel dizisinin final bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırdı. 2011-2012 yıllarında TMC yapım tarafından Kanal D hazırlanan ve daha sonra Star TV'ye transfer olan Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Sinan Harmangil" rolüyle asıl çıkışını yaptı. 2012 yılında başrolünü Hatice Aslan ile paylaştığı Vücut filminde başından trajik olaylar geçen "İzzet Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Yine 2012 yılında DOT tiyatrosunun Murat Daltaban yönetmenliğindeki oyunu Beautiful Burnout/Süpernova'da bir boksöre haayt verdi. 2013 yılında Arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cem Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurdy. Hakan Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor.

YİĞİT KİRAZCI

17 Ağustos 1983 İstanbul doğumlu oyuncu en son Seni Kimler Aldı’nın kadrosunda yer almıştır. Deneyimli oyuncu daha önceden ise Seviyor Sevmiyor, Güllerin Savaşı, Vicdan, Mavi Kelebekler ve Son Tercih adlı dizilerdeki performansı ile büyük beğeni toplamıştı.