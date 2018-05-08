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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
08.05.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Gülşen Bubikoğlu kimdir kaç yaşındadır?

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Gülşen Bubikoğlu kimdir kaç yaşındadır?

Gülşen Bubikoğlu, bir derginin açmış olduğu yarışma ile sinema hayatına giriş yapmıştır. Türker İnanoğlu'nun desteğiyle Yaban filminin başrolünde oyunculuk deneyimini yaşayan Gülşen Bubikoğlu, bu tecrübesinin ardından onlarca yapımda boy göstermiştir. İşte, merakla araştırılan Gülşen Bubikoğlu'nun hayatı ve oynadığı yapımlar hakkında bazı bilgiler

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde dünyaya gelmiştir. Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. 1971'de Fatih Kız Lisesini bitirdi.

L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı. Kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yabanfilminde başrolü oynayarak başlayan Bubikoğlu, 1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenmiştir. İnanoğlu ile evliliğinden sonra Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı, hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir.

İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerle Koprodüksiyon çalışmalarında bulunmuştur. Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır. Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam gibi TV dizileri ile sevenleriyle buluşmuş ve bu diziler televizyon izleyicisinden ilgi görmüştür.

28 Aralık 1977 yılında kızları Zeynep İnanoğlu dünyaya geldi.

Yer aldığı yapımlar;

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
1973YabanAlev Özkan 
Bitirimler SosyetedePeri 
1974Mahçup DelikanlıSema Akgünlü 
Yüz Liraya EvlenilmezGülşen 
Cici KızAyşim Somer 
Reisin KızıGülten 
Ayrı DünyalarAslı 
Yaz BekarıLeyla Güneş 
1975Şafakta BuluşalımGülben 
Üç KağıtçılarCemile 
Ah NeredeZehra 
Ah Bu GençlikCemile 
Evcilik OyunuNazlı 
1976Kader BağlayıncaZeynep 
Sıralardaki HeyecanGülşen 
Ne Umduk Ne BuldukZeynep 
Baş BelasıAyşe 
1977Ölmeyen ŞarkıÇiğdem 
Bizim KızZeynep Arda 
1978İşte Bizim HikayemizSevgi 
Vahşi GelinNecmiye 
1979Mücevher HırsızlarıSincap Yasemin 
CanikomBahar 
1980Renkli DünyaZeynep Demir 
Tanrı'ya FeryatSelda 
1981Gırgıriyede Şenlik VarGülliye 
GırgıriyeGülliye 
1982GörgüsüzlerGül 
Leyla ile MecnunLeyla 
O KadınGönül 
KördüğümGülşen 
1983Gırgıriyede Cümbüş VarGülliye 
İhtiras FırtınasıŞeref 
1984Gırgıriyede Büyük SeçimGülliye 
Alev AlevAlev 
1985ParamparçaÜmran Koçer 
1986SavunmaHandan Çelik 
KıskıvrakReyhan 
1988Kurtar BeniAytenAltın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Kızım ve Ben / Gurbet KadınıReyhan Olcay 
1989SuçluFatma Kara 
Dehşet Gecesi  
1990Madde 438Naciye Tuna 
1993ZirvedekilerZeynep 
1998Affet Bizi HocamZeynep
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