Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!
Geçen sezon TV8 ekranlarında ekrana gelen Jet Sosyete dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Gülse Birsel, İstanbul'a döndü ve yeni sezon çalışmalarına başladı.
Birsel Instagram'dan yaptığı paylaşımda, dizinin hayranlarına müjdeyi verdi.
Tatil dönüşü fotoğrafını paylaşan Birsel, "Toplanıp, giyinip, saçları tarayıp İstanbul’a gelme, sete gidip dekordu kostümdü filandı toplantılar yapma, seyirciye güzel “jet-sosyetik” haberler verme zamanı.
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