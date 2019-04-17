Gülse Birsel: Çok yoruldum, artık yokum
Önceki gün bir ödül törenine katılan Gülse Birsel çarpıcı açıklamalar yaptı.
Artık uzun süreli dizi yapmayacağını belirten Birsel “Artık TV’de 120 dakikalık maceramız son buluyor. Bu iş yapılacak bir iş olmaktan çıktı. Büyük konuşmak istemiyorum ama bir daha bu kadar uzun süreli dizi yapmayacağım. Komedi 2 saat olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ben artık çok yoruldum. Başka platformlarda görüşmek üzere” diye konuştu.
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