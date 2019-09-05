Gülse Birsel böyle açıkladı.. Jet Sosyete devam edecek mi?
Jet Sosyete dizisinin devam edip etmeyeceği ve devam edecekse ne zaman başlayacağı dizinin izleyicileri tarafından merak edilirken, Gülse Birsel konuyla ilgili sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamada bulundu. Peki Jet Sosyete devam edecek mi? İşte o sorunun cevabı..
Jet Sosyete dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği hakkında merak edilen sorunun cevabını Gülse Birsel verdi.. Yeni sezonda dijital platformda yayın hayatına devam edecek olan Jet Sosyete 50 dakikalık bölümler halinde yayınlanacak.
Gülse Birsel o paylaşımı;
Son güneşleri alalım, kapatıyoruz... (Milyonlar tek yürek, akıllarda aynı soru: Jet Sosyete ne zaman? Efenim biz bu hafta sete giriyoruz, siz bir dijital platformda Ekim ayında 50 dakikalık çakı gibi bölümlerimizi izlemeye başlayacaksınız. Zaten ilkbahardan beri bunu söylüyorum, yani değişiklik yok.😁)
KONUSU
Özpamuk Tekstil'in sahibi Cengiz Özpamuk, oğlu Ozan'ı genel müdürlükten alır ve şirketin en alt kademesinde çalışan Yaşar Yüksel'i şirkete genel müdür yapar. Görevden alınan Ozan, Jetset Konakları'ndaki genel müdür villasını boşaltır ve yan villada oturan ailesinin yanına taşınır. Ayazağa'da bir gecekonduda yaşayan Yüksel ailesi ise Ozan'dan boşalan villaya yerleşir. Yaşar Yüksel moda sektöründe kendisini kanıtlamaya çalışırken ailesi sosyeteye girmeyi amaçlar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle