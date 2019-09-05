Gülse Birsel böyle açıkladı.. Jet Sosyete devam edecek mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGülse Birsel böyle açıkladı.. Jet Sosyete devam edecek mi?
GeriTelevizyon Gülse Birsel böyle açıkladı.. Jet Sosyete devam edecek mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
05.09.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Gülse Birsel böyle açıkladı.. Jet Sosyete devam edecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülse Birsel böyle açıkladı.. Jet Sosyete devam edecek mi?

Jet Sosyete dizisinin devam edip etmeyeceği ve devam edecekse ne zaman başlayacağı dizinin izleyicileri tarafından merak edilirken, Gülse Birsel konuyla ilgili sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamada bulundu. Peki Jet Sosyete devam edecek mi? İşte o sorunun cevabı..

Jet Sosyete dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği hakkında merak edilen sorunun cevabını Gülse Birsel verdi.. Yeni sezonda dijital platformda yayın hayatına devam edecek olan Jet Sosyete 50 dakikalık bölümler halinde yayınlanacak.

Gülse Birsel o paylaşımı;

Son güneşleri alalım, kapatıyoruz... (Milyonlar tek yürek, akıllarda aynı soru: Jet Sosyete ne zaman? Efenim biz bu hafta sete giriyoruz, siz bir dijital platformda Ekim ayında 50 dakikalık çakı gibi bölümlerimizi izlemeye başlayacaksınız. Zaten ilkbahardan beri bunu söylüyorum, yani değişiklik yok.😁)

Gülse Birsel böyle açıkladı.. Jet Sosyete devam edecek mi

KONUSU

Özpamuk Tekstil'in sahibi Cengiz Özpamuk, oğlu Ozan'ı genel müdürlükten alır ve şirketin en alt kademesinde çalışan Yaşar Yüksel'i şirkete genel müdür yapar. Görevden alınan Ozan, Jetset Konakları'ndaki genel müdür villasını boşaltır ve yan villada oturan ailesinin yanına taşınır. Ayazağa'da bir gecekonduda yaşayan Yüksel ailesi ise Ozan'dan boşalan villaya yerleşir. Yaşar Yüksel moda sektöründe kendisini kanıtlamaya çalışırken ailesi sosyeteye girmeyi amaçlar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Harbiye'de gergin gece! Pişti oldular...
İşte Hande Ataizi'nin 21 yaş küçük sevgilisi
Ünlü oyuncu evlendi!
Aşk acısını unuttu