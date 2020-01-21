Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda yarışmasından ayrıldı mı, neden yok?
Doya Doya Moda yarışması haftaya eksik başladı. Programın adından en çok söz ettiren jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu'nun koltuğunun boş olması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda yarışmasından ayrıldı mı, yeni bölümlerde neden yok?
Gülşah Saraçoğlu'nun akıbeti için açıklama Doya Doya Moda yarışmasının bir diğer jüri üyesi Kemal Doğulu'dan geldi. Doğulu jüri arkadaşı için şu açıklamayı yaptı:
“Bugün bir eksiğimiz var, arkadaşımız Gülşah Saraçoğlu bir sağlık sorunu nedeniyle bugün aramızda yok. Şifa diliyoruz, en kısa zamanda aramıza katılmasını bekliyoruz” dedi.
Gülşah Saraçoğlu ise Instagram hikayeler bölümünden sevenlerini bilgilendirdi. Bileğinin sarılı olduğu görülen Saraçoğlu, stüdyodan görüntüler paylaşarak geri döndüğünün sinyalini verdi.
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