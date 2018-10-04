Gülperi 4. bölüm fragmanında yıkım yeniden başlıyor
Gülperi dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hasan’ın ve Ejder’in birlikte planladığı tuzak, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için umutlanmaya başlayan Gülperi’yi yeniden yıkar. İşte, Gülperi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Gülperi’nin Hasan’ın yerleştirdiği uyuşturucuyu aradığı tanıtımda Hasan’a “İnsan en çok sevdiğinden nefret ediyor. En çok ona öfkeleniyor, en çok ona kırılıyor. Ben seni nasıl sevmekten vazgeçmemişsem, sen de beni sevmekten vazgeçmemişsin!” sözleri dikkat çekiyor. Polisin eve gelmesiyle Can’ın gözyaşları içinde Gülperi’ye sarıldığı anlar izleyenleri derinden etkiliyor. İşte, Gülperi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hasan’ın ve Ejder’in birlikte planladığı tuzak, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için umutlanmaya başlayan Gülperi’yi yeniden yıkar. Gülperi oğlunun kendisine olan nefretiyle daha yakından yüzleşirken onu korumak için elinden geleni yapmaya da devam eder.
Kadir bu zor sürecinde Gülperi’ye destek olmak için çabalarken, Şeyma Gülperi’nin Kadir için düşündüğünden farklı bir anlam ifade ettiğini düşünmeye başlar. Yakup Gülperi’nin başının derde girmesini, torunlarını geri almak için bir koz olarak kullanmaya hazırlanmaktadır. Can ise annesinin yokluğuyla yeniden sınanmak zorunda kalır ve bu durumdan Hasan’ı sorumlu tutar.
Gülperi ailesini bir arada tutmak için her şeyi feda etmeye hazırdır ve Kadir’in kendisine bu konuda verdiği söze inanmaktadır. Ancak yaşayacakları büyük şok onları yeni bir mücadeleye itmek zorunda kalacaktır.
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