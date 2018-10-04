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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.10.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

Gülperi 4. bölüm fragmanında yıkım yeniden başlıyor

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Gülperi 4. bölüm fragmanında yıkım yeniden başlıyor

Gülperi dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hasan’ın ve Ejder’in birlikte planladığı tuzak, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için umutlanmaya başlayan Gülperi’yi yeniden yıkar. İşte, Gülperi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Gülperi’nin Hasan’ın yerleştirdiği uyuşturucuyu aradığı tanıtımda Hasan’a “İnsan en çok sevdiğinden nefret ediyor. En çok ona öfkeleniyor, en çok ona kırılıyor. Ben seni nasıl sevmekten vazgeçmemişsem, sen de beni sevmekten vazgeçmemişsin!” sözleri dikkat çekiyor. Polisin eve gelmesiyle Can’ın gözyaşları içinde Gülperi’ye sarıldığı anlar izleyenleri derinden etkiliyor. İşte, Gülperi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hasan’ın ve Ejder’in birlikte planladığı tuzak, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için umutlanmaya başlayan Gülperi’yi yeniden yıkar. Gülperi oğlunun kendisine olan nefretiyle daha yakından yüzleşirken onu korumak için elinden geleni yapmaya da devam eder.

Kadir bu zor sürecinde Gülperi’ye destek olmak için çabalarken, Şeyma Gülperi’nin Kadir için düşündüğünden farklı bir anlam ifade ettiğini düşünmeye başlar. Yakup Gülperi’nin başının derde girmesini, torunlarını geri almak için bir koz olarak kullanmaya hazırlanmaktadır. Can ise annesinin yokluğuyla yeniden sınanmak zorunda kalır ve bu durumdan Hasan’ı sorumlu tutar.

Gülperi ailesini bir arada tutmak için her şeyi feda etmeye hazırdır ve Kadir’in kendisine bu konuda verdiği söze inanmaktadır. Ancak yaşayacakları büyük şok onları yeni bir mücadeleye itmek zorunda kalacaktır.

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