Gülperi 3. bölüm fragmanında Gülperi tuzağı farkedebilecek mi?
Gülperi dizisi yayınlanan 3 .bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gülperi, hiç ummadığı biri tarafından kendisine kurulan ve hayatını yeniden alt üst edecek olan tuzağın henüz farkında değildir. İşte, Gülperi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Gülperi'nin oğlu Hasan ile Kadir'in kızı Artemis'in yeni bölümde yollarının kesişeceği ortaya çıktı. Oğlunu arayan Gülperi, Hasan’ın Artemis’e "Anam değil, bizim apartmanın kapıcısı" sözleri yayınlanan tanıtımda dikkat çekiyor. İşte, Gülperi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yakup’un teklifi karşısında şok olan Gülperi, kızının ve kendi özgürlüğünün arasında bir seçim yapmaya zorlanır. Yakup artık Gülperi’yi kıskıvrak köşeye sıkıştırdığına ve torunlarını sonsuza kadar yanına alacağına emindir. Gülperi ise kızından vazgeçmemeye en az Yakup kadar kararlıdır, bu uğurda her türlü bedeli ödemeye de hazırdır.
Gülperi’nin başının yine dertte olduğunu anlayan Kadir, kendi ailesiyle ilgili sorunlarını kısa süreliğine hallederek yeniden Taşkınhan’a gelir. Ve Yakup’un Gülperi’yi de yakından ilgilendiren, herkesten gizlediği bir sırrının olduğunu öğrenir. Can annesine yavaş yavaş yaklaşırken Bedriye ise Ali’nin kendisine yaptıklarından Gülperi’yi sorumlu tutmaktadır.
Gülperi çocukları yanında olsa bile onlara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu artık iyice anlamıştır. Ancak bu yolda onu bekleyen zorluklara bir yenisi eklenir; hiç ummadığı biri tarafından kendisine kurulan ve hayatını yeniden alt üst edecek olan tuzağın henüz farkında değildir.
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