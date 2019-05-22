Güllü Köse kimdir? Türkiye onu estetikleriyle tanıdı
Sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen güzellik merkezi işletmecisi Güllü Köse, yeniden estetik haberleriyle adından söz ettirdi. Kalıcı makyajını lazerle sildirirken kaş derisi yanan Güllü Köse, 22. kez estetik ameliyatı oldu.
İki çocuk annesi Güllü Köse’nin bu kez kalıcı makyajını lazerle sildirme işlemi sonucu kaş derisi yandı.
Geçtiğimiz aylarda kalça, göğüs, bacak, ince bel operasyonları geçiren Güllü Köse, kaş estetiği için bıçak altına yattı. 20’li yaşlarının başında doğum yaptıktan sonra 105 kiloya kadar çıkınca diyet yaparak 6 ayda tam 46 kilo veren Güllü Köse, son 10 yılına 22 estetik operasyon sığdırdı.
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