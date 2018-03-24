Gülizar final bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı
Gülizar final bölümü beklenen gerçekleri ortaya çıkardı. Murat ile Gülizar arasında geçen ilişki, sonunda evlilik yolunda ilerlemektedir. Peki, ikilinin yaşadıkları problemler, bu evliliğin gerçekleşmesine olanak sağlayacak mıdır? İşte, Gülizar'ın final bölümü hakkında detaylı bilgiler
Gülizar'ın final bölümünde Murat sevgisini en açık şekilde Gülizar'a itiraf eder. Elindeki yüzükle Gülizar'ın gözlerinin içine bakarak beklemesi, Gülizar'ı çok şaşırtır. Birlikte mutlu bir hayata adım atmaları için beklenen evlilik teklifini gerçekleştirir.
FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANIYOR?
Basın toplantısı sonrası Gülizar ve Murat meraklı bakışlar arasında şirketten çıkar. Büyük bir skandal yaşadıklarını düşünen
Hayriye’nin ve ailenin Gülizar’a olan öfkeleri iyice artmıştır. Yaşanan olaylar karşısında Mine’nin tavrını merak ederlerken
o ise herkesi şaşırtır.
Gülizar ve Murat’a hiç bir şekilde ulaşamayan Suzan ve Fettah iyice panik olmuştur. Teksoy’un ikisinin başına bela olduğunu
düşünürlerken Tuğrul ve Candan Mine’den şüphelenir. Onlara göre Mine’nin tavırları hiç normal değildir.
Bütün bunlar olurken Teksoy’u saklayan Mine, herkesi sarsacak planlar içine girmiştir. Mine’nin planı nedir? Suzan ve
Fettah, Gülizar ve Murat’ı bulabilecek midir? Herkese ve her şeye rağmen iki aşık aşklarını özgürce yaşayıp mutlu olabilecek
midir?
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