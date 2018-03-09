Gülizar 8. bölüm fragmanında Mine'den hain plan!

Gülizar dizisinin 8. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mine'nin hain planı ile Teksoy, para için Gülizar'ı kaçırıyor. İşte, Gülizar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Gülizar’ın kaçırılması Suzan, Hayriye ve Fettah’ı yıkmıştır. Teksoy’un tehlikeli bir katil olduğunu bilen Murat, bir an önce Gülizar’ı bulmak zorundadır. Teksoy kaçış planını uygulamaya başlar ve Suzan’a mesaj gönderir. Gülizar’ın görüntülerinin olduğu mesaj üzerine Murat iz sürmeye başlar. Gülizar’ın kaçırılmasını kullanmak isteyen Kartal, aileden gizli basın toplantısı düzenleyip Gülizar’ın kaçırıldığını duyurur.

Suzan ve Fettah ise Gülizar’ın canı tehlikedeyken bu durumu kullanan Kartal’la büyük tepki gösterirler. Murat’ın Gülizar’a olan aşkını öğrenen Mine yeni bir plan yapmıştır. Teksoy’a hiç beklemediği ancak ikisinin de işine gelecek bir teklifte bulunur. Hesaba katmadıkları şey ise Murat’tır. Genç adam Teksoy’a sandığından çok daha yakındır.