Gülizar 7. bölüm fragmanında Murat aşkını itiraf ediyor

Gülizar dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Murat, Gülizar'a aşkını itiraf ediyor ve ardından herkesi şok edecek bir hamle yapıyor. İşte, Gülizar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Gülizar’ın çiftliği terk etmesi Murat’ın duygularını tetiklemiştir. Gülizar’ı sonsuza kadar kaybetmek istemeyen Murat, Gülizar’a duygularını açar. Murat’ın ilanı aşkı karşısında Gülizar’ın tavrı ne olacaktır?

Suzan Gülizar’ın düzene giren hayatının bozulmasını asla istemez. Şerif’in Gülizar üzerinde tehdit oluşturmaması için polise gidip teslim olur. Bahri cinayetini üstlenir. Suzan’ı kurtaracak görüntüler Fettah’tadır fakat bir el görüntüleri almıştır. Murat yardımlarına koşar. Murat, Suzan’ı kurtaracak görüntüleri bulmayı başarabilecek midir?

Gülizar Hayriye’den ailesinin başına gelenleri öğrenmiştir. Hayriye’nin asıl isteği Gülizar’ın gidip otele yerleşen Candan, Tuğrul ve Mine’yi de evine almasıdır. Gülizar zor duruma düşen kardeşlerine yardım edecek midir? İzbe bir otelde zor anlar yaşayan Candan ve çocuklarının her şeyi yoluna koymak için planları nedir? Hayriye torunlarını tekrar bir araya getirebilecek midir?