Gülizar 6. bölüm fragmanında tüm gözler Gülizar'a çevriliyor

Gülizar dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tuğrul'un vurulmasıyla bütün gözler Gülizar'a çevriliyor. Candan, tüm hırsını Gülizar'dan çıkarıyor. İşte, Gülizar yeni bölüm fragmanı.

Şerif’in silahlı tehdidine maruz kalan Gülizar, Murat tarafından kurtarılır. Ancak bu esnada Tuğrul vurulur. Candan, hem çocuklarının Gülizar yüzünden tehlike altında olmasından hem de pavyon geçmişlerinin ortaya çıkmasından dolayı onları evden kovar. Ancak Gülizar, gitmeden önce aileye son bir ders verir. Parada pulda gözünün olmadığını ispatlamak için reddi miras yaparak İstanbul’un yolunu tutar.

Gülizar’dan ve ona verecekleri mirastan kurtuldukları için çok mutlu olan Sepetçi Ailesinin bu mutluluğu kısa sürer. Çiftlikte yaşanan beklenmedik bir gelişme onlara hayatlarının şokunu yaşatır.

Murat, Gülizar’a aşık olduğunu kesin olarak anlasa da duygularını inkar eden Gülizar, en büyük hayali olan şarkıcılık için önemli bir adım atar. Kartal Söz Prodüksiyon’la anlaşan genç kız, yeni bir hayata başlar. Ancak yaptığı anlaşmanın tadını çıkarmaya fırsat bulamadan kapısına gelen sürpriz misafir olayların seyrini değiştirecektir.