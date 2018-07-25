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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.07.2018 - 17:55, Son Güncelleme:

Güliz Ayla kimdir? Kaç yaşındadır?

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Güliz Ayla kimdir? Kaç yaşındadır?

Güliz Ayla kimdir sorusu birçok izleyici tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Yaptığı albüm ve çalışmalarla müzikseverlerin sempatisini kazanan Güliz Ayla kimdir? Kaç yaşındadır?

Güliz Ayla, 27 Nisan 1988'de Samsun'da doğdu. 1998 yılında Samsun'da iki yıllık Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Drama Bölümü’ne girdi ve çeşitli orkestralarda solistlik veya koroistlik yaptı. Lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

2006 yılında Adelaide isimli gruba dahil olmuştur. Bu grupla Rock’n Dark Express Rock Müzik Yarışması'nda birinci oldu.

Güliz Ayla, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği bölümünü kazandı. Sonra da Müjdat Gezen’in yazdığı iki müzikalin şarkılarını seslendirdi. Müzik kariyerine Metin Özülkü, Işın Karaca ve Extra Orkestra gibi isimlere vokal yaparak başladı. Vokalistliğin ardından albüm yapmaya karar veren Ayla'nın yolu Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır ile kesişti. Sıla ve Bahadır Ayla'nın albümünde prodüktör olmayı kabul ettiler. Sonrasında ise Uluslararası menajerlik, organizasyon ve iletişim danışmanlığı firması olan Day 1 Entertainment Turkey ve müzik şirketi Sony Music ile sözleşme imzaladı.

16 Nisan 2015 tarihinde Ayla albüm öncesi söz ve müziğini kendisinin yaptığı "Olmazsan Olmaz" single'ını piyasaya sürdü. Ayla albüm öncesi single çıkartmasıyla ilgili olarak: "Albümümüz bitmek üzere ama bir türlü gelmeyen baharın, geliyorum sinyallerini daha fazla göz ardı edemedik ve içimizde kaynayan enerjiyi sizinle paylaşmak istedik." yorumu yaptı. Şarkı, Youtube'da 95 milyon izlenme rakamına ulaşmayı başardı.

18 Eylül 2015'te Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır'ın prodüktörlüğünde kendi adını verdiği Güliz Ayla albümünü yayımladı. Albümdeki şarkıların söz ve müzikleri Ayla, Gençoğlu ve Bahadır tarafından hazırlandı. "Yalvarırım" şarkısının müziğini ise Yalın besteledi. Ayla'nın sözünü ve müziğini kendi yaptığı üç şarkı "Olmazsan Olmaz", "Benim Olmazsan" ve "Sevgilim" albümde yer aldı. Ayla ilk albümünü şöyle açıkladı: "Öncelikle bu albüm uzun süren çalışmalarımız sonucunda hazırlandı. Çok küçük birkaç sentetik duyulan şeyler olsa da, sound olarak daha çok akustik ağırlıklı bir albüm olduğunu söyleyebilirim. Albümde dokuz parça var. Bunlardan söz ve müziği sadece bana ait olan parçaların yanı sıra, Sıla Gençoğlu, Efe Bahadır ve Yalın'ın yer aldığı ortak çalışmalarımız da var. Bir de müziği Christos Dantis'a ait yunanca bir parça yer alıyor. Sözlerini yine Sıla Gençoğlu yaptı. Albümün prodüktörleri Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu."

Albümün ikinci klibi sözünü Sıla'nın müziğini Dantis'in yaptığı "Bahsetmem Lazım" şarkısına çekildi. Şarkı, Türkiye Resmî Listesi'nde 5 numaraya kadar yükselmeyi başardı.

20 Nisan 2016 tarihinde "İlk Öpücük Benden Olsun" single'ı piyasaya sürüldü. Şarkının sözünü ve müziğini Yalın hazırladı. Klibin çekimleri ise Nihat Odabaşı tarafından gerçekleşti.

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