'Güldür Güldür Show' a 3 yeni isim
Güldür Güldür Show programı için yeni sezonda, yeni isimlerle anlaşılacağı televizyon dünyasında sızan haberler arasındaki yerini aldı. Programda geçmiş dönemde sahne alan iki isim tekrar kadroya dahil olurken, bir oyuncu daha yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak. Peki Güldür Güldür Show'un yeni sezonda ekranlarda olacak isimleri kimler? İşte kadroya karılacak o isimler...
Güldür Güldür Show'un yeni sezonda kadroya üç isim daha ekleneceği gelen haberler arasında yerini aldı. Geçtiğimiz sezonlardan tanınan iki isim Çağlar Çorumlu ve Aylin Kontente Kul yeni sezonda da Güldür Güldür kadrosundaki yerini alacak.
Bu iki ismin haricinde kadroya katılacak diğer isim ise en son Yasak Elma dizisiyle ekranlarda olanİrem Kahyaoğlu olarak belirlendi.
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