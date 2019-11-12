Güldür Güldür Naime kimdir? İşte Ecem Erkek'in biyografisi ve hayatı
"Güldür Güldür Show" isimli komedi programında Naime karakterine hayat veren oyuncu Ecem Erkek, sosyal medyada ve internette hayatıyla merak konusu oldu. "Hayat Sırları" isimli diziyle televizyon kariyerine adım atan oyuncu, tiyatro eğitimi alarak oyunculuk basamaklarını tırmanmaya başladı. İşte, "Güldür Güldür Naime kimdir?" sorusunun cevabını arayanlar için Ecem Erkek'in biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler.
Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek, şu sıralar Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da Naime karakteri ile izleyenleri güldürüyor. 2017 yılında televizyon dünyasına giriş yapan oyuncunun hayatını merak edenler, internet üzerinden , "Ecem Erkek kimdir kaç yaşındadır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Ecem Erkek hangi dizilerde oynadı ve nereli? İşte, Ecem Erkek'in hayatı hakkında merak edilenler.
ECEM ERKEK KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?
Ecem Erkek 24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır.
2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun olmuştur.
2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakterini canlandırıyor.
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