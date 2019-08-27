Gülcan Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın başarılı yarışmacılarından Gülcan’ın akıbeti merak konusu oldu. Özellikle Gelinim Mutfakta’nın 23 Ağustos tarihli bölümünü kaçıranlar Gülcan ve kayınvalidesinin yarışmadan ayrılış nedenini araştırıyor. Peki, Gülcan Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı?
Gelinim Mutfakta'dan puanlama usulüyle elenen yarışmacılar zaman zaman kendi istekleriyle ayrılabiliyor. Yeni sezonun açılışını kısa bir süre önce yapan yarışmadan Gülcan ve kayınvalidesi kendi istekleriyle ayrıldı. İkilinin ayrılık kararı yarışmacının takipçilerini şaşırttı. Peki, Gülcan Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı?
Gelinim Mutfakta’nın haftanın finali bölümünde en az puanları Besime-Gülcan Ekici ile Zeynep-Hülya Bütün çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 67. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana Zeynep-Hülya Bütün çifti oldu, fakat, sürpriz bir gelişme yaşandı. Besime Hanım, annesinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilmek istediğini belirtti. Gülcan da yarışmaya tek devam edemeyeceği için Gelinim Mutfakta’dan ayrılmak zorunda kaldı.
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