Grammy 2019 hangi kanalda saat kaçta? İşte, 2019 Grammy adayları listesi

Her yıl olduğu gibi bu sene de birbirinden ünlü isimleri bir araya getirecek olan Grammy 2019, canlı yayınla takip edilebilecek. Peki, Grammy 2019 hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen o detaylar

GRAMMY 2019 NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Grammy 2019 ödülleri, 10 Şubat Pazar gününü 11 Şubat Pazartesi gününe bağlayan gece saat 03.00'da ekranlarda olacak. Yayın, Türkiye'de Power TV üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

İŞTE, 2019 YILININ GRAMMY ADAYLARI LİSTESİ;

Bu yıl 84 farklı kategoride ödülü sahipleriyle buluşturacak olan Grammy, canlı yayınla ödülleri sahiplerine takdim edecek. İşte, bu yılın grammy ödül kategorileri ve detaylar

1-YILIN KAYDI





I LIKE IT

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

Invincible, JWhiteDidIt, Craig Kallman & Tainy, producers; Leslie Brathwaite, Kuk Harrell, Evan LaRay & Simone Torres, engineers/mixers; Colin Leonard, mastering engineer



THE JOKE

Brandi Carlile

Dave Cobb & Shooter Jennings, producers; Tom Elmhirst & Eddie Spear, engineers/mixers; Pete Lyman, mastering engineer



THIS IS AMERICA

Childish Gambino

Donald Glover & Ludwig Goransson, producers; Derek "MixedByAli" Ali, Riley Mackin & Shaan Singh, engineers/mixers; Mike Bozzi, mastering engineer



GOD'S PLAN

Drake

Boi-1Da, Cardo & Young Exclusive, producers; Noel Cadastre, Noel "Gadget" Campbell & Noah Shebib, engineers/mixers; Chris Athens, mastering engineer



SHALLOW

Lady Gaga & Bradley Cooper

Lady Gaga & Benjamin Rice, producers; Brandon Bost & Tom Elmhirst, engineers/mixers; Randy Merrill, mastering engineer



ALL THE STARS

Kendrick Lamar & SZA

Al Shux & Sounwave, producers; Sam Ricci & Matt Schaeffer, engineers/mixers; Mike Bozzi, mastering engineer



ROCKSTAR

Post Malone Featuring 21 Savage

Louis Bell & Tank God, producers; Louis Bell, Lorenzo Cardona, Manny Marroquin & Ethan Stevens, engineers/mixers; Mike Bozzi, mastering engineer



THE MIDDLE

Zedd, Maren Morris & Grey

Grey, Monsters & Strangerz & Zedd, producers; Grey, Tom Norris, Ryan Shanahan & Zedd, engineers/mixers; Mike Marsh, mastering engineer

2-YILIN ALBÜMÜ





INVASION OF PRIVACY

Cardi B

Leslie Brathwaite & Evan LaRay, engineers/mixers; Belcalis Almanzar & Jorden Thorpe, songwriters; Colin Leonard, mastering engineer



BY THE WAY, I FORGIVE YOU

Brandi Carlile

Dave Cobb & Shooter Jennings, producers; Dave Cobb & Eddie Spear, engineers/mixers; Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters; Pete Lyman, mastering engineer



SCORPION

Drake

Noel Cadastre, Noel "Gadget" Campbell & Noah Shebib, engineers/mixers; Aubrey Graham & Noah Shebib, songwriters; Chris Athens, mastering engineer



H.E.R.

H.E.R.

Darhyl "Hey DJ" Camper Jr, David 'Swagg R'Celious' Harris, H.E.R., Walter Jones & Jeff Robinson, producers; Miki Tsutsumi, engineer/mixer; Darhyl Camper Jr & H.E.R., songwriters; Dave Kutch, mastering engineer



BEERBONGS & BENTLEYS

Post Malone

Louis Bell & Post Malone, producers; Louis Bell & Manny Marroquin, engineers/mixers; Louis Bell & Austin Post, songwriters; Mike Bozzi, mastering engineer



DIRTY COMPUTER

Janelle Monáe

Chuck Lightning & Janelle Monáe Robinson & Nate "Rocket" Wonder, producers; Mick Guzauski, Janelle Monáe Robinson & Nate "Rocket" Wonder, engineers/mixers; Nathaniel Irvin III, Charles Joseph II, Taylor Parks & Janelle Monáe Robinson, songwriters; Dave Kutch, mastering engineer



GOLDEN HOUR

Kacey Musgraves

Ian Fitchuk, Kacey Musgraves & Daniel Tashian, producers; Craig Alvin & Shawn Everett, engineers/mixers; Ian Fitchuk, Kacey Musgraves & Daniel Tashian, songwriters; Greg Calbi & Steve Fallone, mastering engineers



BLACK PANTHER: THE ALBUM, MUSIC FROM AND INSPIRED BY

(Various Artists)

Kendrick Lamar, featured artist; Kendrick Duckworth & Sounwave, producers; Matt Schaeffer, engineer/mixer; Kendrick Duckworth & Mark Spears, songwriters; Mike Bozzi, mastering engineer

3-YILIN ŞARKISI





ALL THE STARS

Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Al Shuckburgh, Mark Spears & Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar & SZA)



BOO'D UP

Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)



GOD'S PLAN

Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, songwriters (Drake)



IN MY BLOOD

Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes & Geoffrey Warburton, songwriters (Shawn Mendes)



THE JOKE

Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)



THE MIDDLE

Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha & Anton Zaslavski, songwriters (Zedd, Maren Morris & Grey)



SHALLOW

Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper)



THIS IS AMERICA

Donald Glover, Ludwig Goransson & Jeffery Lamar Williams, songwriters (Childish Gambino)

4-EN İYİ YENİ SANATÇI





CHLOE X HALLE



LUKE COMBS



GRETA VAN FLEET



H.E.R.



DUA LIPA



MARGO PRICE



BEBE REXHA



JORJA SMITH

5-EN İYİ POP SOLO PERFORMANS





COLORS

Beck



HAVANA (LIVE)

Camila Cabello



GOD IS A WOMAN

Ariana Grande



JOANNE (WHERE DO YOU THINK YOU'RE GOIN'?)

Lady Gaga



BETTER NOW

Post Malone

6. EN İYİ POP GRUP PERFORMANSI





FALL IN LINE

Christina Aguilera Featuring Demi Lovato



DON'T GO BREAKING MY HEART

Backstreet Boys



'S WONDERFUL

Tony Bennett & Diana Krall



SHALLOW

Lady Gaga & Bradley Cooper



GIRLS LIKE YOU

Maroon 5 Featuring Cardi B



SAY SOMETHING

Justin Timberlake Featuring Chris Stapleton



THE MIDDLE

Zedd, Maren Morris & Grey

7-EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ





LOVE IS HERE TO STAY

Tony Bennett & Diana Krall



MY WAY

Willie Nelson



NAT "KING" COLE & ME

Gregory Porter



STANDARDS (DELUXE)

Seal



THE MUSIC...THE MEM'RIES...THE MAGIC!

Barbra Streisand

8-EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ





CAMILA

Camila Cabello



MEANING OF LIFE

Kelly Clarkson



SWEETENER

Ariana Grande



SHAWN MENDES

Shawn Mendes



BEAUTIFUL TRAUMA

P!nk



REPUTATION

Taylor Swift

9-EN İYİ DANS KAYDI





NORTHERN SOUL

Above & Beyond Featuring Richard Bedford

Above & Beyond & Andrew Bayer, producers; Above & Beyond, mixers



ULTIMATUM

Disclosure (Featuring Fatoumata Diawara)

Guy Lawrence & Howard Lawrence, producers; Guy Lawrence, mixer



LOSING IT

Fisher

Paul Nicholas Fisher, producer; Kevin Grainger, mixer



ELECTRICITY

Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson

Jarami, Alex Metric, Riton & Silk City, producers; Josh Gudwin, mixer



GHOST VOICES

Virtual Self

Porter Robinson, producer; Porter Robinson, mixer

10- EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM





SINGULARITY

Jon Hopkins



WOMAN WORLDWIDE

Justice



TREEHOUSE

Sofi Tukker



OIL OF EVERY PEARL'S UN-INSIDES

SOPHIE



LUNE ROUGE

TOKiMONSTA

DİĞER ÖDÜL KATEGORİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ