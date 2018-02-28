Gözler Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında! Önümüzdeki hafta neler olacak?

Siyah Beyaz Aşk dizisi takipçilerinin fragman sorgulamaları devam ediyor. Romantizm dozu yüksek sahneleriyle olduğu kadar sırlarla örülü senaryosuyla da dikkatleri üzerine çeken Siyah Beyaz Aşk, 26 Şubat Pazartesi günü duygu yüklü bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Abisini kaybetmenin acısıyla kahrolan Aslı’nın hali ekran başındakileri de derinden etkiledi. Öte yandan Yeter’in itiraf sahnesi şok etkisi yarattı. Yiğit, duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Finale ise Azad Dağıstan’lıya bırakılan not damga vurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından yaşanacakları merak eden izleyiciler, fragmanı araştırıyor.

Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.



SON BÖLÜM ÖZETİ



Cüneyt tarafından vurulan Cem, apar topar ameliyata alınır. Ameliyatı üstlenen Aslı, en zor sınavını verir. Abisi Cem’i kurtarabilmek için her şeyi denemeye hazır olan Aslı ile Ferhat, bunun sorumlularının da peşine düşmeye hazırlanırlar. Aslı küçük babam dediği Cem’i kurtarabilecek mi? Üstelik Cem’in ölmesini isteyen sadece Cüneyt değildir. Yeter, Namık’ı vurduğu gerekçesiyle tutuklanır. Yiğit, ‘’Yeter Hanım’’ dediği annesini sorgularken hiç ummadığı bir gerçekle yüz yüze kalır. Bu gerçek karşısında Yiğit ne yapacak?