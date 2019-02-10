Gözde Şencan kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Gözde kaç yaşında?
Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunun önemli bir ismi olan Gözde Şencan, programın ilk günlerinde araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Gözde Şencan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gözde Şencan, Eskişehir'de biyoloji okumasının ardından yine aynı ilde konservatuvar okumuştur. Gözde Şencan kendisini şu sözlerle ifade ediyor;
"Alışkanlık olsa gerek sonra sık sık Eskişehir’e gittim gezmeye. Ama mezun olunca ne yapacağıma karar veremedim. İstanbul'a gelince uzun bir süre iş bulamadım. Semaver Kumpanya kalabalık bir oyun yapacağını duyunca oraya gittim ve kalabalığa karıştım oyuna kabul edildim. Daha sonra da bir arkadaşımın beni önermesiyle BKM Mutfak’ın “4 Çeyrek 1 Tam” ekibine dahil oldum çok şükür ki..."
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