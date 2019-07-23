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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Gözde Kansu kimdir?

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Gözde Kansu kimdir?

Kadrosunda yer aldığı dizilerle tanınan Gözde Kansu, son günlerde Kuaförüm Sensin programıyla gündeme geliyor. Bir döneme damga vuran Çiçek Taksi dizisinde de rol alan Gözde Kansu’nun hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Gözde Kansu kimdir?

Gözde Kansu, 1980 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezun olduktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

FİLMOGRAFİSİ

1995 Çiçek Taksi
1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz
2000 Abuzer Kadayıf
2000 Üzgünüm Leyla
2002 En Son Babalar Duyar
2002 Yeter Anne
2003 Kurşun Yarası
2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet
2004 Canım Benim
2005 Kısmet
2005 Haylaz Babam
2006 Cemile
2007-2008 Dudaktan Kalbe
2008 Issız Adam
2009 Aşk Üçgeni
2009 Bahar Dalları
2009 Neşeli Hayat
2010 Hanımın Çiftliği
2011 Al Yazmalım
2011 Cast-ı Olan mı Var
2013 Kutsal Bir Gün
2014 Ankara'nın Dikmeni
2015 Geçmiş
2015 Medcezir
2016-2017 İçerde
2018- Sen Anlat Karadeniz

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