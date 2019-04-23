Görevimiz Tatil filminin oyuncuları kimler? Görevimiz Tatil konusu ve oyuncu kadrosu
'Aşk Tutulması' ve 'Çakallarla Dans' serisi gibi yapımlarla tanınan Murat Şeker'in bir aile komedisi olan filmi, Görevimiz Tatil'in oyuncularının kim olduğu ve konusu merak konusu oldu. Sinemaların ardından zaman zaman, televizyon ekranlarında da yayınlanan Görevimiz Tatil filminde, pek çok ünlü isim rol alıyor. İşte, Görevimiz Tatil filminin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında detaylar...
Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı, Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Özlem Türkad, Filiz Ahmet, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda ve Enis Arıkan'ın rol aldığı "Görevimiz Tatil" filminde; yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolculukta yaşadıkları maceraları konu ediniyor.
Komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:
"Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir."
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