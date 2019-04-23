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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.04.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Görevimiz Tatil filminin oyuncuları kimler? Görevimiz Tatil konusu ve oyuncu kadrosu

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Görevimiz Tatil filminin oyuncuları kimler? Görevimiz Tatil konusu ve oyuncu kadrosu

'Aşk Tutulması' ve 'Çakallarla Dans' serisi gibi yapımlarla tanınan Murat Şeker'in bir aile komedisi olan filmi, Görevimiz Tatil'in oyuncularının kim olduğu ve konusu merak konusu oldu. Sinemaların ardından zaman zaman, televizyon ekranlarında da yayınlanan Görevimiz Tatil filminde, pek çok ünlü isim rol alıyor. İşte, Görevimiz Tatil filminin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında detaylar...

Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı, Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Özlem Türkad, Filiz Ahmet, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda ve Enis Arıkan'ın rol aldığı "Görevimiz Tatil" filminde; yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolculukta yaşadıkları maceraları konu ediniyor.

Komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir."

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