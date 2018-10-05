Goncagül Sunar Bir Litre Gözyaşı’nda…
Kanal D’nin, Pazar akşamı izleyicisi ile buluşacak olan, Med Yapım - Mf Yapım imzalı yeni dizisi “Bir Litre Gözyaşı”nın oyuncu kadrosunda Goncagül Sunar’da yer alıyor.
Başarılı oyuncu dizide Figen (Sanem Çelik)’in en yakın ve iş arkadaşı Suna Aksu karakterine hayat verecek. Hayat dolu ve renkli bir karakter olan Suna, Figen’in en büyük destekçisi.
Sunar; “Bir Litre Gözyaşı, özellikle uyarlanış biçimini çok beğenerek kabul ettiğim bir senaryo oldu. Suna hayatta birçok şey yaşamış yaşadıklarını sindirmiş, hayat enerjisinden bir şey kaybetmemiş pozitif, neşeli, merhametli, aşk dolu bir kadın. Figen için eşi bulunmaz bir dost. Bu hikayeyi tüm ebeveynler seyretmeli. Hayatın getirdiklerine karşı güçlü kalmak, en sade dille anlatılıyor.” dedi.
Bir Litre Gözyaşı, ilk bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
Korku komedi ile dopdolu bir hafta başlıyor!
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