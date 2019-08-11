Göktaşı filminin oyuncuları kimler? İşte Göktaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu
2018 yılında vizyona giren komedi türündeki Göktaşı filmi beyaz perdenin ardından televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Caner Erzincan'In yönetmen koltuğunda oturduğu filmin baş rolünde ünlü komedyen Şafak Sezer yer alıyor. Komedi filmi sevenlerin dikkati çeken filmle ilgili bilgiler internette merak konusu oldu. Peki, Göktaşı filminin oyuncuları kimler? İşte, Göktaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu.
Trakya yöresindeki köylülerin yağmur duası için çıktıkları anda beklenmedik bir sürprizle karılaşmalarını ele alan filmin oyuncu kadrosu ve konusu dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Göktaşı filmi hakkında merak edilenler.
Göktaşı filminde Şafak Sezer, Bülent Çolak, Ayhan Taş, Tuna Orhan, Mehmet Esen, Sinan Çalışkanoğlu, Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Gruda rol alıyor.
GÖKTAŞI FİLMİNİN KONUSU
Trakya yöresindeki Günebakan köyünde yaşayan halkın en büyük derdi susuzluktur. Buna son vermek isteyen köylüler yağmur duasına çıktıklarında hiç beklemedikleri birşey olur, yağmur yerine göktaşları yağar. Bu olağandışı olay, Amerikalı, Alman ve Rus ajanlarını da köye çeker. Göktaşlarını yüksek bedeller karşılığında satın alan bu yabancılar, köylülerin yanında kurnaz muhtar İsmet (Şafak Sezer) için de geçim kapısına dönüşür. İsmet köylülerin sattıkları taş başına bağış toplamaya çalışırken, İsmet'in şarkıcı oğlu Bahadır'ın köyü gelen muhabir Ceylan'a aşık olması, işleri iyice karıştırır.
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