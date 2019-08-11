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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.08.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Göktaşı filminin oyuncuları kimler? İşte Göktaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu

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Göktaşı filminin oyuncuları kimler? İşte Göktaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu

2018 yılında vizyona giren komedi türündeki Göktaşı filmi beyaz perdenin ardından televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Caner Erzincan'In yönetmen koltuğunda oturduğu filmin baş rolünde ünlü komedyen Şafak Sezer yer alıyor. Komedi filmi sevenlerin dikkati çeken filmle ilgili bilgiler internette merak konusu oldu. Peki, Göktaşı filminin oyuncuları kimler? İşte, Göktaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu.

Trakya yöresindeki köylülerin yağmur duası için çıktıkları anda beklenmedik bir sürprizle karılaşmalarını ele alan filmin oyuncu kadrosu ve konusu dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Göktaşı filmi hakkında merak edilenler.

Göktaşı filminde Şafak Sezer, Bülent Çolak, Ayhan Taş, Tuna Orhan, Mehmet Esen, Sinan Çalışkanoğlu, Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Gruda rol alıyor.

GÖKTAŞI FİLMİNİN KONUSU

Trakya yöresindeki Günebakan köyünde yaşayan halkın en büyük derdi susuzluktur. Buna son vermek isteyen köylüler yağmur duasına çıktıklarında hiç beklemedikleri birşey olur, yağmur yerine göktaşları yağar. Bu olağandışı olay, Amerikalı, Alman ve Rus ajanlarını da köye çeker. Göktaşlarını yüksek bedeller karşılığında satın alan bu yabancılar, köylülerin yanında kurnaz muhtar İsmet (Şafak Sezer) için de geçim kapısına dönüşür. İsmet köylülerin sattıkları taş başına bağış toplamaya çalışırken, İsmet'in şarkıcı oğlu Bahadır'ın köyü gelen muhabir Ceylan'a aşık olması, işleri iyice karıştırır.

 

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