Gökçe Kırgız kimdir? Youtube ile ün kazanmıştı
2000'li yıllarda söylediği 'Kalbime Gömerim O Zaman' isimli şarkıyla büyük bir çıkış yakalayan Gökçe Kırgız, Sibel Can'ın 22 yıl önce yorumladığı 'Padişah' şarkısını yeniden yorumladı. 'Padişah'la ilgili Kırgız, 'bu şarkı ile ilkokulda katıldığım yarışmada 1. olmuştum. Şimdi yeniden 'Padişah'ı okumanın bana uğur getireceğine inanıyorum' dedi. Peki,Gökçe Kırgız kimdir?
Gökçe Kırgız, 1989’un ekim ayında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Arel Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmaya başladı. Gökçe Kırgız, 2006 yılında Youtube'un ilk fenomenlerinden birisi olarak sahneye çıkmıştı. "Kalbime gömerim o zaman" adında kendi yazdığı bir şarkıyı amatör bir çekimle yayımlamış, şarkı çok ilgi görmüştü. Hatta 2007 yılında MÜYAP'tan "dijital müzik" alanında ödül almaya hak kazanmıştı. Gökçe Kırgız, 2019 yılında Sibel Can’ın “Padişah” şarkısını yeniden yorumladı
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