Gökçe Bahadır'ın zor sahnesi
“UfakTefek Cinayetler” dizisinin Oya’sı Gökçe Bahadır, sahne gereği denize girdi.
Deniz suyu sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü İstanbul Kilyos sahilinde suya giren oyuncu zor anlar yaşadı.
Soğuktan oldukça etkilenen güzel oyuncu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Denizi çok severim ama gerçekten çok soğuktu. Soğuğa çok dayanıklı biri değilim o yüzden benim için çok kolay olmadı. Titreyerek oynadım diyebiliriz. Ama hem yönetmenim hem de benim için o kadar heyecan duyduğumuz bir sahneydi ki en iyisi olsun diye uğraştık. Ekibimizde sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Vücudumu sıcak tutmak için özel bir krem sürüldü. Bence böyle sahneler için en önemlisi işini bilen bir ekiple çalışıyor olmak.”
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