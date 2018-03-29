Gökçe Bahadır 'Ufak Tefek Cinayetler'den ayrılıyor mu?
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncularından Gökçe Bahadır'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti.
Dizinin yapımcısı Ay Yapım bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı...
İşte o açıklama:
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncularından Gökçe Bahadır’ın ayrılacağına yönelik internette yazılan haberler tamamen asılsızdır.
Gökçe Bahadır ve tüm ekibimiz büyük bir uyum içerisinde çalışmaya devam etmektedir. Şirketimizin resmi kanallarından paylaşılmayan hiçbir habere itibar etmemenizi önemle rica ederiz.
Her Salı akşamı olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte olmayı heyecanla bekliyoruz.
Ufak Tefek Cinayetler Ekibi
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