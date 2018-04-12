Gökçe Akyıldız kimdir ve kaç yaşında? Gökçe Akyıldız'ın eşi kimdir?
Gökçe Akyıldız, magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya devam ediyor. Yakın zamanda Mustafa Özyurt ile dünya evine giren Gökçe Akyıldız, evliliklerinden bir çocuk dünyaya getirmişti. Peki, Gökçe Akyıldız kimdir kaç yaşında?
Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya gelmiştir. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Akyıldız, küçük yaşlardan bu yana oyunculukla ilgilenmiştir. 2002 yılında henüz 10 yaşındayken Bir Tutam Baharat filminde Saime isimli karakteri canlandıran Akyıldız, ilk deneyimini bu şekilde gerçekleştirmiştir.
Bir sonraki deneyimini STV ekranlarında yayınlanan Büyük Buluşma, Sırlar Dünyası ve Beşinci Boyut programlarında gerçekleştiren Gökçe Akyıldız, 2005 yılında artık deneyimli bir oyuncu olarak Zeynep dizisinde oynamıştır.
2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandıran oyuncu, Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama dizilerinde de boy göstermiştir.
Oyunculuk kariyerinin en önemli çıkışını ise Hayat Devam Ediyor dizisinde gerçekleşmiştir. Bizim Okul ve Kötü Yol dizilerinde ise bu deneyim pekişmiştir.
2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandıran Akyıldız, 2014 yılında bu projeyi tamamlamıştır. Akyıldız, 2017 itibariyle Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırmıştır.
2017 yılında Mustafa Özyurt ile hayatını birleştirmiştir.
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