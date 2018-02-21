‘Gizli Tehdit-PKK’ belgeseli izleyiciyle buluşuyor

Avrupa çapında polis ve istihbarat birimleri tarafından yayınlanan resmi raporlara ulasan ve inceleyen TRT World Araştırmacı Gazetecilik Ekibi, bu ‘resmi’ raporların izini sürdü. Terör Örgütü PKK'nın kıtada büyük bir suç şebekesi kurduğu ve neredeyse tüm Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyette olduğunu belgeledi.

TRT World Araştırmacı Gazetecilik Ekibi bu raporlar ve elde ettiği bilgilerle Avrupalı yetkililerden ve kurumlardan röportaj talebinde bulundu. Ekibin aldığı cevap ya olumsuzdu ya da derin bir sessizlikti.

‘Gizli tehdit-PKK’ belgeselinde yetkililerin neden röportaj vermeyi reddettiği ve nasıl sindirildikleri cevabı da var.

Belgeselde 90'lı yılların başından itibaren PKK’nın insan kaçakçılığı ve uyuşturucu trafiği dışındaki faaliyetleri de yer alıyor. Avrupa şehirlerinde yasayan Kürt kökenli iş adamlarını nasıl haraca bağladıkları, kaçırdıkları çocukları Avrupa’nın ortasındaki eğitim kamplarında PKK adına savaşmak için nasıl devşirdikleri de bütün ayrıntılarıyla anlatılıyor.

TRT World Araştırmacı Gazetecilik Ekibi Almanya, İngiltere, Belçika, İsviçre, Hollanda ve Danimarka olmak üzere toplam altı ülkeyi dolaştı. Polis ve istihbarat birimlerinin görmediği, görmezden geldiği PKK’nın izine ulaşması zor olmadı.