Gizemli bir bilim insanı; Bilge!
Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın, proje tasarımı ve senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün, üstlendiği DİP dizisi, yeni bölümleri 4 Mayıs’ta izleyicisiyle buluştu. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, dizide bilim insanı Bilge rolüne hayat veriyor.
Büyük beğeni toplayan DİP dizisinde bilim insanı Bilge’yi canlandıran Neslihan Atagül Doğulu, rolü için; hayatı sırlarla dolu olan ve onları çözmeye çalışan cesur gözü kara bir kız olduğunu belirtti. İnternet dizileri içinse; dijital platformda farklı bir bakış açısıyla anlatma imkanları olduğunu ve bu özelliğin televizyon dizilerinden ayıran en önemli özellik olduğunu, bu anlatım biçimiyle de seyirciye ulaşmanın çok keyifli olduğunu dile getirdi.
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