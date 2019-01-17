Git Başımdan oyuncuları ile dikkat çekiyor! Oyuncu kadrosu ve konusu
Git Başımdan oyuncuları, sinemaseverler ardından televizyona izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Aslı Tandoğan gibi isimlerin yer aldığı Git Başımdan filmi, 2015 yılında vizyona girmişti. Peki, Git Başımdan filminin oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Git Başımdan oyuncuları, filmi izleyen birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Sevgilisinden ayrılmak isteyen bir adamın, bir anda kendisini evlilik teklifi ederken bulmasıyla başlayan süreç, bambaşka olayların başlamasına neden olur. İşte, Git Başımdan oyuncuları ve konusu hakkında bazı bilgiler
GİT BAŞIMDAN OYUNCULARI
ŞAHİN IRMAK
1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Şahin Irmak, 2007 yılında "Karayılan" dizisinde aldığı rolle dizi sektörüne adım attı. Esas çıkışını ise Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yer alması sonucu yaşamıştır.
2010 yılında senaryo ekibinde de olan Şahin Irmak, “Çok Filim Hareketler Bunlar” adlı sinema filminde Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Oğuzhan Koç, Ersin Korkut, Eser Yenenler, Metin Yıldız, İbrahim Büyükak, Bülent Emrah Parlak, Pelin Öztekin, Metin Keçeci, Murat Eken gibi oyuncularla birlikte oynadı.
2008 yılında yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki çeşitli rolleri ile tanınan Şahin Irmak, 2011 yılında, proje tasarımı BKM Mutfak ekibinden Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin, Bülent Emrah Parlak ve Şahin Irmak’a ait “Aşağı Yukarı Yemişliler” dizisinde Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin, Burcu Gönder ile birlikte rol aldı.
2011 yılında “Entelköy Efeköy’e Karşı” sinema filminde muhtar Ali rolü ile ilk başrolünü oynadı. 2012 yılında “Sultan” adlı dizide Nurgül Yeşilçay ile başrolü paylaşırken diğer rollerde Nur Sürer, Settar Tanrıöğen oynamıştır.
ASLI TANDOĞAN
1979 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında 'Gülüm' adlı dizisiyle oyunculuğa başladı. 2007 yılında Dudaktan Kalbe adlı diiyle oyunculuğuna devam etti. 2007 yılında son olarak Kabadayı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştı.
2014 yılında finansçı Cahit Tan Yeşilada ile evlendi. Aynı yılın Aralık ayında Atlas adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
BÜLENT EMRAH PARLAK
2002 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümündeki eğitimini yarım bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü geçti ve burayı bitirdi. 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncularına katıldı. 2005-2006 yıllarında BKM'de sahnelenen 'Sizinkiler' adlı çocuk oyununda rol aldı. 2008'de başlayan ve televizyon izleyicisinin en sevdiği programlar arasına giren Çok Güzel Hareketler Bunlar sayesinde tüm Türkiye'de tanındı. Neşeli Hayat, Çok Filim Hareketler Bunlar, Git Başımdan ve Tatlım Tatlım gibi BKM'nin sinema filmlerinde de oynadı.
2015'te bir başka BKM oyuncusu Burcu Gönder ile evlendi. 2016 yılının Mayıs ayında Lisa adlı bir kızı oldu. Babası Sabri Parlak, 2016'da vefat etmiştir.
SEDA GÜVEN
11 Haziran 1984'te doğan Seda Güven Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım bölümünden mezun oldu. Başak Gürsoyun telkinleriyle oyunculuğa başladı. İlk kez Ekmek Teknesi dizisinde küçük bir rolde oynayan Güven üç sene sonra Ateşli Topraklar, Elveda Derken ve Hepimiz Birimiz İçin dizilerinde oynadı. 2010-2012 yılları arasında Ay Yapımının Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Meltem Alagöz karakterini canlandırdı. Merhaba Hayat dizisinde ise Nil karakterini canlandırmıştır.
NEVRA SEREZLİ
Nevra Şirvan, evlendikten sonraki adıyla Nevra Serezli, 1944 doğumlu tiyatro ve sinema sanatçısı. Ankara'da doğdu. Arnavutköy Kız Koleji'ni bitirdi. Bir süre Amerika\'da tiyatro eğitimi gördü.
Sahneye okul sıralarında amatör olarak çıktı. 1966'da 'Cengizhan'ın Bisikleti' oyunundaki rolüyle Dormen Tiyatrosu'ndaki yerini aldı. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu\'nda 'Durdurun Dünyayı İnecek Var' adlı oyunda oynadı, İngiltere ve
İtalya'da tiyatro festivallerine katıldı. 1971-78 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile birlikte 'Hisseli Harikalar Kumpanyası', 'Sait Hop Sait', 'Şen Sazın Bülbülleri'; Kastelli Vakfı ile 'Geceye Selam' ve 1990 yılında Dormen Tiyatrosu'nda 'Yolun Yarısı' müzikallerinde oynadı. 1984-1989 arası Devekuşu kabare Tiyatrosu'nda çalıştı.
Çılgın Sonbahar oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En başarılı kadın Oyuncu Ödülü ve Ankara Sanat Kurumu En iyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Serezli \'Şahane Züğürtler\' adlı oyundaki Grand Düşes Tatiana rolünden sonra Tiyatro istanbul ekibine katılarak Çetin Ceviz adlı oyunda oynadı.
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı da yaptı, TV reklamlarında rol aldı. Ayrıca televizyon dizilerinde de rol aldı.
1968'den 2013'te vefatına dek tiyatro sanatçısı Metin Serezli (1934-2013) ile evli olan sanatçının mimar ve işletme mezunu olan Murat ve Selim adlarında iki oğlu vardır.
ERŞAN UTKU ÖLMEZ
1980 yılında Amasya'da doğan oyuncu, 2004 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.
ÖZGÜR OZAN
İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizi ile tanınır hale geldi. Halen Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Komiser Hüsnü rolünü canlandırmaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle