Giovanni Giustiniani Longo kimdir?

Konstantinopolis'in son savunucularından Cenevizli komutan Giovanni Giustiniani Longo, Giovanni Giustiniani Longo (1418 - 1453) tarihleri arasında yaşadı.



Longo, Bizans İmparatoru XI. Konstantinos'un yardım çağrılarına uyarak 29 Ocak 1453'te şehri savunmak için Konstantinopolis'e gelir. Yanında 700 kişilik özel ordusu da vardır. İmparator kendisini Edirnekapı bölgesinde görevlendirir. Şehri savunmasına karşılık, fethin son günü savaşta yaralanan Giustiniani Longo aldığı kılıç darbesiyle ağır yaralandığından ötürü gemisine taşınınca, onun savaş alanını terk ettiğini fark eden adamları da mevzilerini terk ederek gemilerine dönmüş, bu durum savunma mevzilerinin seyrekleşmesine yol açmıştır. Giovanni Giustiniani Longo'nun yaralanması, şehrin alınmasında önemli bir an olmuş; gelişen durumu fark eden ve iyi değerlendiren Fatih Sultan Mehmed, askerlerini daha da yüreklendirerek surları süratlice aşmalarını ve çeşitli kollardan şehre girmelerini sağlamıştır. Giovanni Giustiniani Longo, aldığı yaradan dolayı ölmüş ve ülkesine gömülmüştür.