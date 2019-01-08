Gerçeğin peşinde bitti mi? Gerçeğin Peşinde neden yok?
Gerçeğin Peşinde neden yok sorusu, TV8 ekranlarında yayınlanan programı yakından takip eden vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Serap Paköz'ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programı yılbaşı sonrası ekranlarda yer almadı. Peki, Gerçeğin Peşinde neden yok? Bitti mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Gizemini koruyan dosyaları yeniden ele alarak aydınlatmaya çabalayan Gerçeğin Peşinde programı, bir süredir ekranlarda olmaması dolayısıyla izleyicilerin gündeminde yer almaya başladı. Gerçeğin Peşinde neden yok soruları ile bu konuya yanıt arayan birçok izleyici, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirdi. Peki, Gerçeğin Peşinde bitti mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GERÇEĞİN PEŞİNDE BİTTİ Mİ?
Daha önce yayın saati değiştirilen Gerçeğin Peşinde’nin final yaptığı iddia edilse de, kanaldan bir açıklama yapılmadı. TV8’in bazı dizileri ve programlarına ise yılbaşı sonrası kısa bir ara verildi.
SERAP PAKÖZ KİMDİR?
Serap Paköz, 15 Haziran 1965'te Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi’nde okurken TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı.
1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D’de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV’de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti.
Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programı'nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programı'nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programı'nı hazırlayıp sunmuştur. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle