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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
08.01.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Gerçeğin peşinde bitti mi? Gerçeğin Peşinde neden yok?

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Gerçeğin peşinde bitti mi? Gerçeğin Peşinde neden yok?

Gerçeğin Peşinde neden yok sorusu, TV8 ekranlarında yayınlanan programı yakından takip eden vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Serap Paköz'ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programı yılbaşı sonrası ekranlarda yer almadı. Peki, Gerçeğin Peşinde neden yok? Bitti mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Gizemini koruyan dosyaları yeniden ele alarak aydınlatmaya çabalayan Gerçeğin Peşinde programı, bir süredir ekranlarda olmaması dolayısıyla izleyicilerin gündeminde yer almaya başladı. Gerçeğin Peşinde neden yok soruları ile bu konuya yanıt arayan birçok izleyici, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirdi. Peki, Gerçeğin Peşinde bitti mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GERÇEĞİN PEŞİNDE BİTTİ Mİ?

Daha önce yayın saati değiştirilen Gerçeğin Peşinde’nin final yaptığı iddia edilse de, kanaldan bir açıklama yapılmadı. TV8’in bazı dizileri ve programlarına ise yılbaşı sonrası kısa bir ara verildi.

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Serap Paköz, 15 Haziran 1965'te Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi’nde okurken TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 

1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D’de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV’de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. 

Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programı'nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programı'nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programı'nı hazırlayıp sunmuştur. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmaktadır.

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