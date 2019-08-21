Geniş Aile 2: Her Türlü filminin oyuncuları kimler?
Diziden sinemaya uyarlanan Geniş Aile’nin 2’ncisi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 4 Kasım 2016 tarihinde vizyona giren Geniş Aile 2: Her Türlü filminde Cevahir’in ‘taklaları’ hız kesmeden devam ediyor. Peki, Geniş Aile 2: Her Türlü oyuncuları kimler?
İlki "Geniş Aile: Yapıştır!" ‘ın ikinci devam filmi olan yapımda Ömer Uğur bir kez daha yönetmen koltuğuna otururken, senaryo Cüneyt İnay'a ait. Kemik oyuncu kadrosu yine fuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Bora Akkaş isimlerinden oluşuyor.
Konusu:
Yeni maceralarında Zekai kafayı çalıştırır ve kumarhanelerdeki rulet çarkını kontrol edebilen bir saat düzeneği tasarlar. Fakat Cevahir gene aceleci davranır ve düzenek henüz düzgün işlemezken, ekibi kumar masasına oturtur ve sonuç tabii ki hüsran; paralar başkasının cebine girer! Bunun üzerine Paçacı lakaplı Korsan kumarhane kralı ve “duygusal katil” Pırıl’ı rehin alır. Ya Paçacı’nın zararı karşılanacaktır ya da Pırıl bunu hayatıyla ödeyecektir! Ekibin tek çaresi kumarın yasal ve yaygın olduğu Yavruvatan Kıbrıs’a uçarak, düzenek ile parayı burada kazanmaktır! Koyu Bilal onları Kıbrıs’ta karşılar; komisyon pazarlığı yaparak plana dahil olur. Kafadarlar parayı kazanıp, Pırıl’ı katil Paçacı’nın elinden kurtarabilecekler midir?
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