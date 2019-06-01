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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.06.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Gençlerle oynamaktan çok mutluyum

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Gençlerle oynamaktan çok mutluyum

Kanal D’nin, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği  yeni dizisi Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba günü izleyicisi ile buluşacak. Yayınlanan tanıtımları büyük merak uyandıran dizinin kadrosunda usta oyuncu Altan Erkekli de yer alıyor.

Erkekli dizide, Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Samet’in (Ozan Dağgez) babası Muhsin Yiğiter karakterini canlandıracak. Afili Aşk ve yeni rolü için heyecanlı olduğunu söyleyen Erkekli karakterini, “Muhsin Yiğiter; soyadı gibi yiğit, çalışkan, onurlu ve iyi bir esnaf. Hayatı hep ciddiye almış dürüst bir baba. Tek düşüncesi evlatlarının da onun bu yaşam felsefesiyle devam ettirebilmesi. Eski toprak Muhsin’in en büyük derdi oğlu Kerem ve onun çapkınlıkları” diye anlattı. Afili Aşk’ta yetenekli gençlerle rol aldığı için mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen deneyimli oyuncu, “Dizimiz gençleri olduğu kadar aile dizilerine özlem duyanları da ekran başına toplayacak” dedi.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı “Afili Aşk”, 12 Haziran Çarşamba Kanal D’de.

Gençlerle oynamaktan çok mutluyum


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