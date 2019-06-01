Gençlerle oynamaktan çok mutluyum
Kanal D’nin, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği yeni dizisi Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba günü izleyicisi ile buluşacak. Yayınlanan tanıtımları büyük merak uyandıran dizinin kadrosunda usta oyuncu Altan Erkekli de yer alıyor.
Erkekli dizide, Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Samet’in (Ozan Dağgez) babası Muhsin Yiğiter karakterini canlandıracak. Afili Aşk ve yeni rolü için heyecanlı olduğunu söyleyen Erkekli karakterini, “Muhsin Yiğiter; soyadı gibi yiğit, çalışkan, onurlu ve iyi bir esnaf. Hayatı hep ciddiye almış dürüst bir baba. Tek düşüncesi evlatlarının da onun bu yaşam felsefesiyle devam ettirebilmesi. Eski toprak Muhsin’in en büyük derdi oğlu Kerem ve onun çapkınlıkları” diye anlattı. Afili Aşk’ta yetenekli gençlerle rol aldığı için mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen deneyimli oyuncu, “Dizimiz gençleri olduğu kadar aile dizilerine özlem duyanları da ekran başına toplayacak” dedi.
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı “Afili Aşk”, 12 Haziran Çarşamba Kanal D’de.
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