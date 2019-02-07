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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Gençler piste çıktı

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Gençler piste çıktı

TRT 1’in yeni dizisi “Tek Yürek” bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizi, buz hokeyi koçu Halit’in kendi mahallesinde hokey takımı kurma çabasını ve sonrasında gelişen olayları konu alıyor. Projede başrolleri Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü, Tayanç Ayaydın ve Vildan Atasever paylaşıyor.

TAYANÇ AYAYDIN: SİPARİŞ VERSEM BU KADAR OLURDU

Tek Yürek” bu akşam başlıyor. Öncelikle hayırlı olsun diyelim.

- Çok teşekkür ederim. Umarım uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımını atıyoruzdur. Çünkü bu projeye çok ince elenip sık dokunarak hazırlanıldı. Önemli bir ön hazırlıktan geçtik, elimizde, yüreğimizde, cebimizde ne varsa onu seyirciyle paylaşmak için çok çalıştık. Dolayısıyla seyirciden de iyi bir not almayı diliyorum.

İzleyicileri neler bekliyor?

- Seyirciyi çok çarpıcı ve gerçek bir hikaye bekliyor. Çıkış noktamız gerçekten bu ülkede yaşanmış bir buz hokeyi takımının hikayesi. Tabii ki bir belgesel çekmediğimiz için bu gerçeklikten bazı dramatik öğeler çıkartıldı, bazıları eklendi. Karakterler gerçek olmasa da takımın yaşadığı birçok durum gerçek. Bir yanda hokey takımının serüveni var, diğer tarafta iyiye ve güzele doğru gitmek için savaş veren bir adam. Aynı zamanda da bir mahalle hikayesi bu.

Siz dizide buz hokeyi koçu Halit’e hayat vereceksiniz değil mi?

- Evet. Ve açık söylemek gerekirse uzun zamandır Halit gibi bir karakter bekliyordum canlandırmak için. Hakikaten sipariş versem Halit çıkardı karşıma. Dolayısıyla çok heyecanlıyım ve çok mutluyum Halit’i canlandırdığım için.

Karakterin en sevdiğiniz özelliği nedir?

- En başta bu adamın savaşçı ruhunu çok sevdim. Ne kadar darbe alırsa alsın yıkılmama halini, sadakatini, hem başarısızlıklarını hem de başarılarını çok sevdim. İyi bir baba olmak için sarf ettiği çabayı ve savaşı sevdim. Hayatı tekil yaşamama halini çok sevdim, kendini başkalarının yaşamına adama halini sevdim. Gözyaşlarını sevdim. Geçmişini sevdim. Geleceğini de hep beraber göreceğiz.

Gençler piste çıktı

VİLDAN ATASEVER: SERT AMA MERHAMETLİ BİR KADIN

Vildan Hanım, siz yeni projeden ve rolünüzden biraz bahseder misiniz?

- Bin dizide İlknur’u oynuyorum. İstanbul’da tek başına hayat mücadelesi veren bir kadın İlknur. Sorumlulukları olan, sert ama merhametli biri...

İzleyicilere neler söylemek istersiniz? Neden “Tek Yürek”i izlemeliler sizce?

- Zeytinburnu’nda yaşanmış gerçek bir başarı hikayesi bu... Düşünün, yıllar önce bir hoca çıkmış, belki de umutsuz olarak görünen çocukların hayatlarına dokunmuş, onları şampiyon yapmış. Üstelik Türkiye’de buz hokeyi neredeyse hiç bilinmezken. Ortada büyük bir iyilik var, etrafını güzelleştiren bir iyilik... Gerçek hikayelere, umuda, teşvik edilmeye ve birlik olmaya ihtiyacımız var. Aslında “Tek Yürek” olmaya ihtiyacımız var. O yüzden hikayeyi çok sevdim ve dahil olmak istedim.

HİLMİCEM İNTEPE: İKİMİZ DE SAVAŞÇI RUHLUYUZ

“Tek Yürek”i bir de sizden dinleyelim mi?

- “Tek Yürek” gerçek bir hikaye. Çevresel koşullar nedeniyle şiddete, suça eğilimi olan gençlerden bir buz hokeyi takımı kuruyorlar ve bu takım Avrupa Şampiyonu oluyor. Biz de bu hikayedeki çocuklarız işte.

Siz de Yiğit rolündesiniz...

- Evet. Yiğit hayatta “anne” duygusunu tatmamış, kardeşi Osman’ı da alarak genç yaşta baba zulmünden kaçmış, sokaklarda yatmış, hırsızlık yapmış bir genç. Zamanla Sait’in pis işlerini halleden, haraç kesen, kavgacı birine dönüşüyor. Ama aynı zamanda pamuk gibi bir kalbi var. Arkadaş grubu arasında lider ruhlu, her şeyini kardeşi ve arkadaşlarıyla paylaşan biri. Ve bence Hilmicem’le Yiğit arasındaki en büyük benzerlik savaşçı ruhumuz. Ne olursa olsun pes etmeyen hırslı yapımız.

Buz pistine alıştınız mı? Bunun için bir hazırlık süreci geçirdiniz mi?

- Hayatımda hiç kış sporu yapmamıştım çünkü Bodrum’da doğmuş büyümüş, hep yaz sporlarıyla iç içe olmuş biriyim. İlk derslerde epey zorlandık açıkçası. Kaymayı bırakın buz üstünde ayakta bile duramıyorduk. Ama hepimiz çok sevdik galiba ki ders bittiğinde bile pistinden çıkmayıp kaymaya devam ettik. Uzun süredir çalışıyoruz, ciddi yol kat ettik.

ANIL TETİK: PROJE NETLEŞMEDEN PATENLERİMİ ALDIM

Biraz karakterinizden bahseder misiniz? Nasıl biri Yusuf?

- Yusuf dostluklara, aile yapısına ve yardımlaşma gibi konulara çok önem veren bir karakter. Yaşam standartları pek iyi olmasa da gerekirse cebindeki son parayı bile arkadaşları için harcar, hatta onlar için canını verebilir. Ama bir o kadar sıcakkanlı, neşeli, esprili bir genç.

Yusuf’un en sevdiğiniz özelliği ne oldu?

- Sıcakkanlı olması, etrafına pozitif enerji vermesi...

Buz hokeyi ile aranız nasıl?

- Çok alıştım. Hatta bu güzel projede olup olmayacağım daha netleşmeden patenlerimi almıştım bile... Fakat gerçekten zor ve sert bir spormuş.

 

 

 

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