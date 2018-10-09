“Gelinliğin baya bir demodeymiş!"
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da Gelin Yasemin'in düğün görüntüleri gösterildi.
Gelinim Mutfakta'da gelinler böreklerini yaptıkları sırada stüdyoda Yasemin'in düğününden görüntüler izletildi. İzleme sonrası güzel eleştiriler alan Yasemin, Başak'ın gelinlik üzerinden ters eleştirilerine maruz kaldı. Bir önceki bölümlerde de Yasemin, Başak'ın gelinliğini eleştiri yağmuruna tutmuştu. Kısasa kısas yapan Başak, Yasemin ile bu konu üzerinden tartışmaya girdi...
Gelin Yasemin'in düğününe ait videonun ardından, Başak: "Canım bana gelinliğin çok farklı demiştin fakat seninki de demodeymiş." yorumu geldi.Bunun üzerine Gelin Yasemin: “Benim gelinliğim patentliydi tatlım, yanmaz, yapışmaz, yıpranmaz anladın mı?” cevabını verdi.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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