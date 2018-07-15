Gelinin ufak tefek bir ricası
İdil Fırat, evlilik hazırlığı yaptığı Mert Fırat’tan nikâh sonrası iş temposunu yavaşlatmasını istedi.
3 aydır birlikte olan ve birkaç gün önce nişan yüzüklerini takan İdil Fırat ile Mert Fırat, nikâh defterine imza atmaya hazırlanıyor. Çift, 8 Eylül’de İzmir-Çeşme’deki bir otelde evlenecek. Düğün hazırlıklarıyla yakından ilgilenen İdil Fırat, nikâh öncesi müstakbel eşinden bir ricada bulundu. Sosyetik isim, evliliklerinin ilk günlerinde daha çok görüşebilmek adına Mert Fırat’tan yoğun iş temposunu biraz yavaşlatmasını istedi. “Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu da nişanlısının bu isteği üzerine senaristlerle görüşüp yeni sezonun ilk bölümlerinde sahnelerinin azaltılmasını rica etti.
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