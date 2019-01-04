Gelinim Mutftakta’dan kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte 4 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 210. bölümüyle ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Sürpriz bir ismin de konuk olduğu Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde, gelinlerden biri beş altın bileziğe sahip olmanın sevincini yaşarken; bir ekip altınlara ve yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutftakta’dan kim elendi, bilezikleri kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 4 Ocak tarihli bölümüyle 42. haftayı tamamladı. Hem gelinler hem de kayınvalidelerin büyük bir rekabet içerisinde olduğu haftanın finalinde Lerzan Mutlu sürprizi yaşandı. Gelin ve kayınvalidelerin şaşkınlık ve mutlulukla karşıladığı Lerzan Mutlu, şarkıları ve samimi halleriyle dikkat çekti. Lerzan Mutlu, söylediği şarkılarla hem eğlendirdi hem de hüzünlendirdi. Fatih Ürek ile yaptığı yemek tadımı değerlendirmesinde ise, ortalığı kahkahalara boğdu. Günün değerlendirmesi ardından tüm haftanın puanları toplandı ve elenen ekip belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, 5 altın bileziğin sahibi gelin hangisi oldu?
ELENEN İSİM VE PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan son bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “bisküvili elmalı pasta” ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi ardından; 7 puan toplayan Elif gün sonuncusu, 11 puan alan Yağnur üçüncü oldu. 14 puan toplayan Rümeysa çeyrek altını almaya kazandı. Haftalık sonuca göre ise; son ikiye Elif ve Yağnur kaldı. 40 puan toplayan Elif ve kayınvalidesi Ziyafet Hanım yarışmaya veda etti. 51 puan toplayan Yağnur, son anda elenmekten kurtuldu. 72 puan toplayan Ezgi hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu. 61 toplayan Rümeysa ise haftayı ikincilikle tamamladı.
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