Gelinim Mutffakta yarışmacıları Güller ve gelini Vahideh Bakhshayeshizadeh kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 62. Hafta Güller Bakhshayeshizadeh ve gelini Vahideh Bakhshayeshizadeh katıldı. Yarışmacıya iddialı bir başlangıç yapan ikilinin hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Gelinim Mutffakta yarışmacıları Güller ve gelini Vahideh Bakhshayeshizadeh kimdir?
Kanal D'nin başarılı programına bu hafta katılan yarışmacılarla ilgili yapılan açıklamalar şöyle:
Güller Bakhshayeshizadeh, Iğdır'lı ve eşi İranlı. Vahideh Bakhshayeshizadeh İran'lı, 27 yaşında, 7 yıllık evli ve 1 çocuğu var. İki isim yeni haftanın ilk gününde diğer yarışmacılarla tanıştı ve ilk performanslarını sergiledi.
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