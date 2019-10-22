Gelinim Mutfakta’nın 377. bölümünde gün birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, haftanın ikinci bölümüyle ekranlardaydı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları iki gelin aldı. Gelinim Mutfakta’da günün ödülü olan çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’nın 377. bölümünde gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 22 Ekim Salı günü 377. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Şaheste'nin, Fatih Ürek'ten isteği herkesi çok şaşırttı. Şaheste, Fatih Beyden kendisi için bir şarkı söylemesini istedi. Fatih Bey bu isteği kırmadı, ona şarkı söyledi. Şaheste bu şarkı eşliğinde başladı oynamaya. Çiğdem Hanım, onun bu isteğini yakışıksız buldu. Aysu, Elif'ten yardım isteyerek kaynanası Fatma Hanımı çileden çıkardı. Bu olay mutfağı karıştırdı.
Gelinim Mutfakta'nın 22 Ekim 2019'da yayınlanan 376. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Fatma Coşkun-Aysu Aydın ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "kıymalı karnıyarık poğaça" ile yarıştılar.
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Duygu Çınar aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!
Gün sonuncuları 10 puanla Melike ve Aysu oldu. Kayınvalidelerden 16 puan toplayan Duygu çeyrek altını almaya hak kazandı. Elif 11 puanla günü ikinci tamamladı.
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