Gelinim Mutfakta'dan kim elenecek? İşte haftanın finalinden ilk görüntüler
Gelinim Mutfakta yarışmasının 6 Temmuz tarihli 85. bölümü için nefesler tutuldu. Yarışmanın bugün ekrana gelecek bölümünde birincilik ve eleme heyecanı aynı anda yaşanacak. Günün sonunda bir kişi 5 bileziğin sahibi olurken; haftanın en az puanını toplayan bir gelin ve kaynana Gelinim Mutfakta'ya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elenecek?
Gelinim Mutfakta 85. bölüm fragmanıyla haftanın finaline dair ipuçları geldi. Hafta boyunca yüksek puan toplamaya çalışan gelinler, haftanın finalinde de rekabeti bırakmayarak beş altın bilezik için mücadele edecek. Gün sonunda toplam puanların netleşmesiyle birlikte bir gelin ve kayınvalide elenecek. Haftanın final bölümünde kim birinci olacak? Dört gün üst üste birinci olan Özlem, bu başarısını sürdürecek mi? Gelinim Mutfakta’dan hangi isimler elenecek? Tüm bu soru işaretleri 12.45’te yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta 85. bölümünde yanıt bulacak.
Nurten Hanım ve gelini Özlem arasındaki puan sonrası tartışma artarak devam ediyor! Cansu, Özlem'e mutfaktaki davranışlarından dolayı imalı bir hediye veriyor! Tuğba kaynanası ile yemek yapamama tartışması yaşıyor. Gergin geçen günden sonra beş altın bileziği kazanan kişi haftayı mutlu bitiriyor!
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Günün en düşük puanını Hatice ve Tuğba aldı. 16 puanla en yüksek puanı ise Özlem aldı. Hafta boyunca en az puanı toplayan Tuğba ve Başak son ikiye kaldı. 53 puan toplayan Başak ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti. Haftanın birincisi ise 63 puanla Özlem oldu. Özlem, 6 bileziği almaya hak kazandı.
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