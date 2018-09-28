Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı şaşırttı: Ezgi ve Reyhan elendi mi?
Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölüm fragmanı kafalarda soru işareti bıraktı. Haftanın finalinde tansiyonun epey yükseleceğini gözler önüne seren Gelinim Mutfakta 140. bölüm fragmanına Reyhan Hanım’ın sözleri damga vurdu. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elenecek? Ezgi ve Reyhan yarışmayı bıraktı mı?
Gelinim Mutfakta 139. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı Yasemin Kadıoğlu ve Başak Kuvel aldı! 1 çeyrek altını ise, en yüksek puanı alan gelin kazandı. Son bölümün hemen ardından haftanın finali fragmanı yayınlandı. Başak ve kayınvalidesi Yasemin arasındaki gerginliğin ön plana çıktığı Gelinim Mutfakta’da asıl konuşulan isimler ise Ezgi ve Reyhan oldu. Rakibi Hanife Hanım’la sert bir tartışma yaşayan Reyhan Hanım’ın “Çok kaldık, elenmemiz lazım ama çok özleyeceğim sizi.” Sözleri soru işareti yarattı. Yarışmanın iddialı isimlerinin akıbeti bugün yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta 140. bölümünde belli olacak.
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
21 Eylül tarihli bölümde günün sonuncusu 9 puanla Ezgi, günün birincisi 17 puanla Burcu oldu. Haftanın en yüksek puanını toplayan isim ise Burcu oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden Burcu, gün birinciliğiyle çeyrek altını, haftanın birinciliğiyle ise 5 bileziği almaya hak kazandı. 54 puan toplayan Esra ise yarışmaya veda etti.
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